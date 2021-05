Guberac po kitajsko

Zanimiva, komaj verjetna novica prihaja iz kitajske druge nogometne lige. Tamkajšnji bogataš je kupil klub z imenom Zibo Cuju in začel uvajati določene spremembe. Najprej je zamenjal korejskega z domačim trenerjem in novemu naročil, naj da njegovega sina v začetno postavo. Kar je presenetljivo, saj ima njegov sin več kot 126 kilogramov. A sine mora v igri sodelovati vseh 90 minut in hkrati izvajati tudi vse proste strele in strele iz kota. Kako gre klubu, dobro kaže lestvica druge kitajske lige: Zibu Cuju je na zadnjem mestu, dosegli so le en remi, druge tekme so izgubili.