Trboveljski pokopališki park v Gabrskem velja za eno najlepših in najbolje urejenih pokopališč v Sloveniji. Po osrednjem delu parka teče potok, ob njem pa uspeva prvobiten gozd z belimi gabri in črnimi jelšami. Skozi ta gozdiček ali po asfaltirani poti je mogoče priti na novi del pokopališča, s katerega se odpre lep razgled na Kum in njegovo okolico. Iz bližnjega potoka je prek vodohrana in čistilnih prekatov v več fontan napeljana voda, ki je vedno na voljo obiskovalcem. Ločeno zbiranje odpadkov je na pokopališču urejeno že od leta 1999. Zbiralniki za različne vrste odpadkov so razporejeni po celotnem pokopališkem parku. Po parku je nameščenih tudi 112 klopi. Glavne pohodne poti so asfaltirane, poti, ki ločujejo grobne parcele, in nekaj stranskih pa je zaradi lažjega vzdrževanja posutih s peskom.

V lanskem letu se je trboveljsko komunalno podjetje, ki je upravnik pokopališča, lotilo prenove in dograditve. Pomembnih novosti je več, verjetno najvidnejša pa je ureditev območja za parkovne pokope, kjer so uredili parkovno zasaditev ter talne grobne parcele, ki jih ni treba vzdrževati. Na osrednjem delu pokopališča je nov plato za izvajanje pogrebnih slovesnosti s posipom, novost je tudi sistem obeleževanja za pokojnike, ki zaradi posipa nimajo nagrobnega obeležja.