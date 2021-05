Na piknik se nasploh dobro in domiselno pripravite, da se ga bodo vaši gostje še dolgo radi spominjali. Količine mesa in zelenjave si pripravite raje več kot manj, saj je pečenje žara okusno tudi naslednji dan. Če pripravljate celodnevni piknik nekje v naravi, raje računajte na dve porciji (obroka) na osebo, saj bo ena zagotovo premalo.

Žar pečem s srcem

Vili Resnik, pevec: »Nisem ekspert za žar, sem tisti, ki peče v glavnem za svojo družino in ožje prijatelje. Je pa moja družina z mano na čelu velika prijateljica jedi z žara, zato začnemo peči že januarja. Moja skrivnost priprave dobrot z žara je, da pečem s srcem! Želim, da so tisti, za katere pečem dobrote, zadovoljni in jim tekne. Kakšnih posebnih strokovnih navodil pri peki ne upoštevam pretirano, pazim le, da je žar zelo vroč, ko pečem ribe, saj jih le enkrat obrnem; za čevapčiče, pleskavice, vratovino in posebne mesne kose pripravim zmeren ogenj za peko. Včasih se malce poigram, da dodatno očaram jedce, in sicer tako, da imata pečeno meso in zelenjava, denimo paprika, bučke in jajčevci, sledi rešetk v karo vzorcu. Na žaru pečem tako doma na vrtu kot med počitnicami na morju. Kakšnih posebnih skritih kotičkov za piknike pa nimam.«