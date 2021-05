Pikniki na prostem predstavljajo v toplejših mesecih prijetna druženja v naravi, stran od vrveža vsakdana in skrbi. Pa vendar si je treba za njihovo organizacijo in uspešno izvedbo vzeti dovolj časa za predpripravo. Poleg zaloge hrane in pijače potrebujemo kakovosten žar, med nepogrešljive pripomočke pa sodijo še oglje ali plin, odvisno od vrste žara, pribor za peko, predpasnik, jedilni pribor, krožniki in kozarci. Zelo priporočljivi so tudi hladilna torba s hladilnimi vložki, ležalniki, senčniki, razne družabne igre in pripomočki za športni predah in prenosni zvočnik za glasbeno popestritev. Predvsem pa sta najpomembnejša družba in vzdušje – piknika se bomo namreč zagotovo najbolj spominjali po tem, kako smo se na njem počutili.

Katere vrste žara so najpriljubljenejše?

»Aktualni so tako plinski žari kot žari na oglje, odvisno od potreb posameznika in prostora, ki ga ima na voljo. Opažamo, da se stranke odločajo za nakup kakovostnejših žarov, saj ti zdržijo več sezon,« je pojasnila Mojca Burgar iz Mercatorjevega podjetja M Tehnika in dodala, da so za začetnike priporočljivi manjši plinski žari ali žari na oglje, ki so cenejši – predvsem zato, da posameznik ugotovi, katera vrsta žara mu bolj ustreza. Za bolj izkušene mojstre žara, je poudarila sogovornica, pa so zagotovo boljši žari na oglje, saj pri tovrstni peki dosežemo tudi boljši okus pripravljene hrane. Na trgu so na voljo tudi kombinirani žari, ki se lahko uporabljajo tako na plin kot tudi na oglje – seveda s posebnimi dodatki, ki jim to omogočajo, zelo dobrodošle pa so tudi prevleke za žar, ki ponujajo zaščito pred zunanjimi vplivi.

Ker so trenutno zelo priljubljeni burgerji in steaki, Burgarjeva izkušenim mojstrom žara predlaga uporabo termometra za hrano, s katerim lahko dosežemo popolnost peke – glede na želje o zapečenosti mesa. Pri okusu pomembno vlogo igra tudi oglje za žar, ki se loči glede na kakovost in vrsto lesa. Kot je povedala sogovornica, je trajanje peke odvisno prav od kakovosti lesa, vrsta lesa pa posledično vpliva tudi na sam okus in harmonijo okusa. Tudi zato mojstrom žara priporoča, da vselej vzdržujejo optimalno temperaturo za peko, za lažje prižiganje oglja pa svetuje tudi dimnik (chimney), ki omogoča enostaven in enakomeren prižig oglja.

S tem, da oglje številni enačijo s tradicijo in ritualom, medtem ko plin marsikomu predstavlja hitro in enostavno peko mesa, soglaša Manuela Ela Piškur iz trgovskega podjetja Merkur. Če tip žara ustreza preferencam uporabnika, je povedala, lahko vsak z nekaj vaje postane izkušen mojster žara: »Potenciala novega žara nikakor ne boste mogli izkoristiti, če boste uporabljali oglje slabe kakovosti – na splošno velja, da vreča cenejšega oglja vsebuje veliko prahu in drobnih koščkov oglja, ki pri pripravi padejo skozi rešetko in ne gorijo. Kosi oglja morajo biti dovolj veliki, da ne padejo skozi rešetko.«