Da različnim avtomobilom v filmih namenijo najrazličnejše predelave, je nekaj povsem vsakdanjega. Še več, ko beseda nanese na najslavnejše filmske štirikolesnike, so ti tako ali drugače predelani že po pravilu. Bodisi tako, da izstopajo po obliki ali po voznih lastnosti, bodisi na način, da so jim namenili kakšne dodatne opcije, od izvedljivih (vgradnje različnih orožij, neprebojnih stekel…) do povsem fikcijskih, kot je letenje po zraku, samostojna vožnja, zmožnost potovanja skozi čas… Tako dobimo avtomobile, ki so nam v osnovi sicer znani in jih lahko srečujemo na cestah, a v obliki, ki je vidna samo v določenem filmu.

Zelo redko pa se zgodi, da avtomobil, v kakršni koli obliki že, lahko vidimo zgolj v filmu. Da so torej izdelali samo enega in še tega samo za film. Eden takšnih je bil v pričujoči rubriki že predstavljeni futuristični lexus 2054 iz filma Posebno poročilo (Minority Report) iz leta 2002, katerega dogajanje je, kakopak, postavljeno v leto 2054. Na podoben način pa je dve leti pozneje za prav tako znanstveno fantastiko, postavljeno v prihodnost, v leto 2035, svoj avtomobil izdelal Audi. Šlo je za avto z imenom RSQ, film, v katerem je odigral svojo vlogo, pa je bil Jaz, robot z Willom Smithom v glavni vlogi.

Krogle namesto koles Za Audi je bilo pri vsem skupaj seveda najpomembnejše, da bo avtomobil, kakor koli futurističen že, nemudoma razpoznaven kot – audi. To jim je tudi uspelo, saj avtomobila ne bi mogli zamenjati s predstavnikom nobenega drugega proizvajalca, ob tem pa so tudi upoštevali nekatere zahteve režiserja Alexa Proyasa, kot je denimo, da je imel bočna navzgor dvigajoča vrata vpeta zadaj (kar se lepo vidi na priloženi fotografiji z Willom Smithom), ali pa, da se ni premikal na kolesih, temveč na posebnih kroglah. Prav tako je audi poleg glavnega avtomobila priskrbel tudi številne druge, ki jih je mogoče videti med prometom v filmu. Oblikovalci, tehniki in inženirji pri Audiju, skupaj jih je pri tem projektu sodelovalo kar 14, so imeli za izdelavo avtomobila na voljo samo deset tednov, poleg celotnega vozila pa so izdelali še eno lupino, ki so jo uporabili v kadru z nesrečo. »Najtežja naloga je bila zagotovo vgradnja posebnih krogel namesto klasičnih koles. Rezultat je bil dvosedežnik s sredinsko vgrajenim motorjem in kroglasto oblikovanimi kolesnimi loki,« je med drugim povedal Julian Hanig, ki je bil pri avtomobilu zadolžen za zunanji dizajn.