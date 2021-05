Modna revija Stylo, ki je bila prvič izvedena pred petimi leti, v letošnjem letu pa bo dočakala že šesto edicijo natečaja, je projekt Centra mladih Koper. Leta 2018 se je za eno leto projektu pridružil Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana, ki je natečaju dodal še širšo prepoznavnost in veljavo v modnem svetu. Zaradi epidemije covida-19 so zadnji modni dogodek izvedli virtualno, kljub temu pa je tudi spletna edicija naletela na odličen odziv.

Za modne oblikovalce z Obale je Stylo praktično edina priložnost, da se pokažejo širši javnosti. »Gre namreč za natečaj, pri katerem mladi oddajo prijavo svoje kolekcije s celovito predstavitvijo procesa nastanka, od mood borda do končnih kreacij. Prispele prijave pregleda in oceni strokovna komisija, ki najboljše kolekcije uvrsti v finale natečaja. Finalisti imajo poleg možnosti predstavitve kolekcij širši javnosti tudi možnost povezovanja, spoznavanja in pridobitve promocijskih materialov svojih kolekcij,« je obrazložila Kristina Radovčič iz Centra mladih Koper in dodala, da zmagovalec poleg denarne nagrade pridobi tudi predstavitev v modni reviji Elle. »Kar nekaj naših zmagovalcev natečajev, pa tudi drugih udeležencev, se je po dogodkih predstavilo širši javnosti, po Sloveniji, Balkanu in celo Italiji. Naš zavod ima vlogo organizatorja tako natečaja kot tudi zaključnega dogodka. Natečaj in spremljajoči dogodek terjata veliko organizacije in usklajevanj, kar je seveda lažje izvedljivo, če pri tem sodeluje ekipa in ne posameznik.«

Modna revija, ki je po besedah direktorice Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Mojce Vojska namenjena mladim, še neuveljavljenim modnim oblikovalcem iz Slovenije, da svoje zamisli in kreacije na skupni modni reviji predstavijo širši javnosti, je že v prvem letu privabila 12. oblikovalcev. »V lanskem letu je na natečaj prispelo že 18 prijav. S številom prijavljenih oblikovalcev smo glede na zahtevnost natečaja in obsežnost projekta, ki ga ob prijavi oddajo oblikovalci, zelo zadovoljni. Veseli nas, da je bil naš natečaj med mladimi neuveljavljenimi oblikovalci tako dobro sprejet, da se prijavljajo mladi iz vse Slovenije,« je povedala Vojskova in omenila, da se na natečaj prijavljajo pretežno novi prijavitelji, saj je prijava na natečaj starostno omejena.

Sveži val bo prineslo tudi morje

V Centru mladih Koper, ki je del zavoda, si že od ustanovitve prizadevajo podpreti mlade na različnih področjih. Posebno pozornost posvečajo kreativnemu preživljanju prostega časa, kjer se mladi udejstvujejo na različnih področjih umetnosti, od glasbe do poslikav, pa tudi mode. Tudi zato, kot je še povedala Vojskova, letos nagovarjajo mlade modne oblikovalce. »Zaradi negotovih razmer smo se odločili, da 'dogodek' obeležimo virtualno tako kot lani. Ker se trudimo, da bi zaradi danih razmer modni oblikovalci – njim je namreč natečaj namenjen – odnesli kar se da veliko in si tako olajšali pot v nadaljnjem poslovnem življenju, bodo tudi letos dobili predstavitvene posnetke kolekcij,« je povedala Radovčičeva. Glede lokacije snemanja, imen, ki bodo sodelovala, in presenečenj, ki jih še pripravljajo, ostaja skrivnostna. »Naj samo namignemo, da bo letos sveži val prineslo tudi morje,« pove sogovornica.

Letošnja osrednja tema za ustvarjanje je »peti element«, ki ga vsak od nas razume na drugačen način. »Osnova za temo je naš planet s štirimi stvarnimi elementi – zemlja, ogenj, voda in zrak. Ker pa se človeški um ne ustavi, je peti element tisti, ki daje vsakomur od nas nov zagon in iztočnico za ustvarjanje. Za nekoga je to lahko tehnološki razvoj, za drugega so to njegove lastne sanje,« je pogovor zaključila direktorica zavoda in opomnila, da prijave na letošnji Stylo zbirajo do 14. junija. O zmagovalcu bo poleg strokovne komisije, ki jo bodo sestavljale modna poznavalka, voditeljica in novinarka Lorella Flego, odgovorna urednica že omenjene revija Petra Windschnurer in modna oblikovalka, ustanoviteljica Benedetti Life Matea Benedetti, odločalo tudi občinstvo. Zmagovalec, ki bo izbran na podlagi zbranih glasov občinstva in ocen strokovne komisije, bo prejel enotno denarno nagrado v višini 2000 evrov.