Danes bodo na prenovljeni mestni plaži v Novem mestu, pod teniškimi igrišči na Portovalu, začeli izposojati supe in čolne, uradno pa bodo izposojo odprli prihodnjo soboto, 22. maja. Z vesli po Krki je nov produkt Zavoda Novo mesto, s katerim želijo po besedah njegovega direktorja Aleša Makovca območje okrog Krke in na njej povzdigniti na najvišjo možno raven. »Menimo, da je reka Krka premalo izkoriščena, zato tudi vlagamo v ta ambient in program toliko energije,« je dejal. Trenutno je na voljo petnajst supov in trije leseni čolni, ki so jih poimenovali Pia, Oton in Julija. Ko bodo uredili ustrezno čolnarno, naj bi »floto« tudi razširili.

»V tem trenutku smo prišli tako daleč, da smo uredili vstopno-izstopno točko ter možnost varne izposoje čolnov in supov skozi vse poletje. Predvsem pa smo veliko energije usmerili v prostor okrog vstopno-izstopne točke, ki je bil doslej precej degradiran, zdaj pa je res videti lepo, deluje urbano, predvsem pa je zelo blizu centra Novega mesta, kar pomeni, da lahko sem pripeljemo vsakega obiskovalca,« pravi Makovac.

Za aktivno doživetje reke Krke Izposoja plovil, ki sodi pod okrilje turističnega programa Krka živi, je torej nova priložnost za doživetje reke Krke. »Tako lahko reko Krko tudi dejansko doživimo in ne le zgolj opazujemo in občudujemo. V neposredni bližini na Portovalu je tudi postajališče za avtodome, torej je turist lahko le z nekaj koraki že na Krki,« dodaja. Novomeški občinski svet je konec januarja sprejel odlok o določitvi plovbnega režima na Krki od Irče vasi do Seidlovega jezu, v prihodnje naj bi občina uredila tudi preostale vstopno-izstopne točke za plovila in priveze. Toda po besedah vodje produkta Z vesli po Krki Jerneja Rojca je težko zagotoviti reševalce na celotni plovni poti. Zato bo uporabnikom plovil reševalec na voljo le na predelu ob mestni plaži, v preostalem delu uporabniki uporabljajo plovila na lastno odgovornost. Kot dodaja, so za vsako plovilo na voljo reševalni jopiči, reševalna oprema je obvezna za vse mladoletne, zanje je obvezno tudi spremstvo polnoletne osebe.

Obogatitev turistične ponudbe Izposoja plovil se tako pridružuje vrsti drugih turističnih produktov v Novem mestu, od Odprtih zidanic, kjer obiskovalcem ponujajo domače jedi in vina, Rudolfovega splava z rednimi sobotnimi vožnjami pa do programa Green Adventures z ribolovom in čolnarjenjem ter produkta RideMe, ki ponuja izlete z električnimi kolesi. Zanimiva novost je tudi program Trip in the Bag, ki ponuja spoznavanje Novega mesta na povsem nov, raziskovalni način, s pomočjo zanimivih namigov, pripomočkov in navodil. »Gre za mešanico izleta v naravo, raziskovanja, sobe pobega in lova na zaklad. Želimo ustvariti neko samovodeno doživetje, da se lahko popotniki, predvsem pa družine podajo na raziskovanje destinacije skozi igro in različne kreativne naloge. Ker se nam zdi pomembno, da gostje doživijo pravo avtentično izkušnjo, smo tudi tu povezali kar nekaj različnih lokalnih ponudnikov, med drugim tudi izposojo supov,« je dejal vodja blagovne znamke Jan Tomažič. Makovac ob tem upa, da jim bo po dveh letih »izmikanja« zaradi epidemije končno uspelo letos izpeljati tudi Noč na Krki, ki se obeta 19. junija, 3. julija pa še skoke v Krko.