Zmaga z 2:0 na domači tekmi proti Brežicam Termam Čatež je nogometašem Kalcerja Radomelj dokončno zagotovila drugoligaški naslov in s tem nastopanje v prvoligaški druščini v sezoni 2021/22. Z zmago pa so Radomlje naredile uslugo tudi Krki, ki je na gostovanju premagala Dob s 4:3 in ima zdaj na drugem mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije za prvo ligo, pred Brežičani in Nafto 4 točke prednosti.

2. SNL, 20. krog, liga za prvaka: Triglav – Nafta 0:1 (0:0, Oštrek 90, 11-m), Radomlje – Brežice 2:0 (2:0, Cerar 21, Pišek 23), Dob – Krka 3:4 (0:3, Parris 16, Doumbia 21, 28, Huč 51, 11-m; Repas 47, Gregorin 79, 93), Rudar – Bilje 2:1 (Vošnjak 5, Panadić 64; Šturm 21), liga za obstanek: Primorje – Drava 0:0, Krško – Dekani 1:1 (1:0, Ribič 11; Pušaver 47), Fužinar – Beltinci 1:1 (0:0, Horvat 46; Sočič 84, 11-m), Šmartno – Brda 3:0 (0:0, Čakš 58, 88, Danijel 60). mat