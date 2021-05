V več kot 50-letni karieri je bil najbolj priljubljen od 60. do 80. let prejšnjega stoletja, za seboj pa je pustil številne uspešnice, med katerimi so zimzelene Zvižduk u osam, Djevojko mala in Moje ludo srce.

Sodeloval in zmagoval je na številnih festivalih zabavne glasbe od Opatije do Beograda, kot prvi pevec v nekdanji Jugoslaviji pa je imel tudi klube oboževalcev. Izredno priljubljen je bil tudi v nekdanji Sovjetski zvezi, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Z glasbo se je začel ukvarjati v 50-letih prejšnjega stoletja še kot študent, prvi večji uspeh pa je doživel po televizijskem nastopu s pesmijo Zvižduk u osam. Po možganski kapi leta 1990 med koncertom v Melbournu ni več nastopal v živo.