A zadnji trije krogi bi morali biti brezkompromisni, kajti s preračunljivostjo se ne bo dalo postati prvak, kot ne ostati v ligi. Preračunljivost morda lahko pričakujemo zgolj na prvi sobotni tekmi med Bravom in Taborom. Šesto- in sedmouvrščena ekipa predvsem bežita Aluminiju na osmem mestu, če bi se razšli z remijem in z dodatno točko, pa nobena ne bi bila nezadovoljna. Bravo se zdi stabilnejši in mirnejši, zato dvojni znak na gostitelje za koeficient 1,34, kot izhaja iz povedanega, pa remi ne bi bil nobeno presenečenje. Na drugi tekmi Maribor doma gosti zadnjeuvrščeno Gorico. Gostitelji morajo zmagati, kako se tega lotiti, pa, se zdi, ni jasno niti njim samim. Kombinacije, na katere so računali v zadnjih sezonah, ne delujejo, še največji dolžnik se zdi Mlakar. Na drugi strani Gorice pod vodstvom trenerja Jovića ni pričakovati brezvoljne, tekma, na kateri bo Maribor moral napadati, pa je idealna, da zadenejo tudi gostje. Kar navaja na kombinacijsko stavo na zmago domačinov ob golih v obeh mrežah. Trener pomladi je Oskar Drobne, ki je v nogometaših Aluminija zbudil trdoživost jazbeca in Kidričane skorajda že rešil direktnega izpada. Tokrat v goste prihaja Mura, okoliščine pa so podobne kot tekmo prej. Mura bo šla na zmago, Aluminij pa jo bo čakal, kar navaja na stavo na oba gol za kvoto 1,80.

Na prvi nedeljski tekmi Celje gosti Olimpijo. Ljubljančani bodo poskušali biti potrpežljivi in lahko bi se tekma ne končala z veliko goli. Nekje v območju zmage Olimpije z manj kot tremi goli skupno, za kar je na voljo kvota 3,70. In še Domžale – Koper. Domačini, ki so še vedno lahko prvaki, morajo zmagati, že osnovna kvota na njihovo zmago pa ni slaba, 1,70. Srečno.