Tajvansko podjetje HTC je predstavilo novo različico premijskih VR-očal vive pro 2. Največja posodobitev v primerjavi z očali vive pro, ki so v prodajo stopila leta 2018, je na področju zaslona. Ta sedaj premore skupno ločljivost kar 5K oziroma 2448x2448 pik na posamezno oko. Poleg tega so povečali frekvenco osveževanja slike na 120 hercev in vidni kot na 120 stopinj.

Nova očala so s tem skokom za seboj pustila vso konkurenco. Vive pro iz leta 2018 premore ločljivost 1600x1440 pik na oko, 90-herčno osveževanje slike in 110-stopinjski vidni kot. Facebookova oziroma Oculusova (samostojna) očala quest 2 premorejo ločljivost 1920x1832 na vsako oko, HP-jeva očala reverb g2 pa 2160x2160 na oko. Da bi vizualna izkušnja tudi zares naredila korak naprej in bi na zaslon lahko dovolj hitro pošiljali slikovne podatke z računalnika, nova očala podpirajo tudi napredni standard prenosa slikovnih podatkov DSC (Digital stream compression), ki ga najdemo pri premijskih monitorjih. Vive pro 2 so prva VR-očala z DSC-podporo.

Združljiva s starimi dodatki Pri HTC obljubljajo, da seštevek novosti prinaša boljšo izkušnjo, z minimalno zamegljenostjo gibanja dogajanja na zaslonih očal. Pravijo tudi, da so z visoko ločljivostjo zaslonov skoraj povsem odpravili vidnost drobnih črt, ki ločujejo slikovne pike na zaslonih. Gre za pojav, ki ga lahko opazimo, če prižgane zaslone (tudi mobilnikov ali katerih drugih naprav) močno približamo očem oziroma jih pogledamo pod povečevalnim steklom. Podatki o dimenzijah in teži naprave za zdaj niso znani, kar se tiče ergonomije, pa očala niso doživela kakšne bistvene spremembe. Na glavi stojijo s pomočjo nastavljivih trakov. Možno je tudi prilagajanje velikosti glave in prilagajanje položaja zaslonov razdalji med očmi. Očala imajo vgrajene slušalke visoke ločljivosti in s 3D prostorskim zvokom, delujejo pa tudi s slušalkami drugih proizvajalcev. Nova očala so povsem združljiva z vsemi vive steam dodatki, vključno s steam vr kontrolnimi ročkami, vive sledilniki gibanja, z novim sledilnikom gibanja obraza ter bazno postajo za pomoč pri sledenju gibanju v prostoru. Očala podpirajo tudi adapter za brezžično povezavo z računalnikom, ki uporabnika osvobodi priklenjenosti na moteče kable, a z uporabo adapterja nekoliko znižamo kakovost slike. Namesto 120-herčne frekvence se sličice osvežujejo samo še 90-herčno. Poleg tega ločljivost pade na 2448x1224 pik.