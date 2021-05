Mate Rimac v ferrariju na poroko v Titovo vilo

Pred dobrim tednom se je na Hrvaškem tako rekoč v tajnosti zgodila ena najtežje pričakovanih porok. Usodni da sta dahnila (verjetno) najbogatejši Hrvat Mate Rimac in Katarina Lovrić, ki sta zvezo prvič javno potrdila leta 2017, poznata pa se že 15 let. Lastnik podjetja Rimac Automobili, ki je znano po prestižnih, predvsem pa hitrih električnih avtomobilih, je za intimno poroko najel Vilo Dalmacija v Splitu, znano tudi kot Titova vila. Dnevni najem te vile stane 30.000 kun ali okoli 4000 evrov. Poroke se je udeležilo približno 30 najbližjih prijateljev in sorodnikov para, med poročno zaobljubo pa sta tako Rimac kot Katarina Lovrić nosila sončna očala.