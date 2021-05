Kot je priznal Rogen, sta se prijateljstvo in poslovni odnos skrhala prav zaradi omenjenih obtožb o nadlegovanju, o katerem se mu, kot trdi zdaj, ni niti sanjalo. »Kar lahko rečem, je, da preziram zlorabo in nadlegovanje in da nikoli ne bi prikrival oziroma omogočal takšnih dejanj ali dovolil, da nekdo pride v situacijo, ko mora biti blizu nekoga, ki to počne.« Rogen je v intervjuju izrazil tudi obžalovanje zaradi svoje šale v satirični oddaji Saturday Night Live leta 2014, v katerem je zbijal šale ob razkritju, da je Franco zapeljeval 17-letnico na instagramu, Franco pa se mu je pridružil na odru in se krohotal skupaj z njim. »Zelo obžalujem tisto šalo. Šala je bila grozna.« Franco, ki ga je spolnega nadlegovanja in nespodobnega vedenja doslej obtožilo pet žensk, tega, da se mu je Rogen javno odrekel, ni hotel komentirati, je pa v pogovornih oddajah komentiral obtožbe, češ da ima svojo plat zgodbe, a je ne bo delil.