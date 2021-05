Ellen DeGeneres se poslavlja

»Čeprav je bila ta oddaja super in mi je bila v veliko zabavo, mi ni več v izziv.« S temi besedami je Ellen DeGeneres za Hollywood Reporter razkrila, da se bo prihodnje leto poslovila od svoje pogovorne oddaje Ellen. Oddaja, ki je na sporedu že skoraj dve desetletji, in sicer od septembra 2003, se bo končala po 19 sezonah. Kljub trditvam komedijantke, da o koncu šova razmišlja že nekaj časa, je k tej odločitvi zagotovo prispeval škandal izpred nekaj mesecev. Takrat so se v medijih začele pojavljati obtožbe nekdanjih in aktualnih zaposlenih, da je ozračje na snemanju oddaje strupeno in da tudi voditeljica, ko ugasnejo kamere, ni preveč prijazna do sodelavcev. Zaradi obtožb so bili nato odpuščeni trije producenti oddaje, Ellen DeGeneres pa se je ob začetku letošnje sezone javno opravičila.