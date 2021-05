Zelo strokovno

Zdravstvene, ekonomske in politične razmere v državi so preresne, da bi odgovore na številna vprašanja in pojasnila za številne dvome državljanov prepustili šankistom, politikantom ali vračem. Sicer se zavedam, da imajo največji umi, zbrani v kot granit trdni koalicijski vladi, veliko bolj resna opravila kot odgovarjati na trivializme v slogu »ali ni kaznivo, če predsednik vlade brez dokazov obtožuje direktorja STA, da je kriv smrti podrejenega«. A kljub temu, zaradi ljubega miru med sitnimi občani, bomo izkoristili prislovično transparentnost in odzivnost kot granit trdne vladne koalicije ter v slogu kulturnega ministra plebsu nalili čistega vina.