Italijanski politiki morajo javno objavljati svoje davčne napovedi in Draghi je izkoristil to priložnost, da je sporočil, da se odreka bruto plači v višini okoli 110.000 evrov, do katere je upravičen kot premier. Ob tem ni navedel razlogov za to odločitev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Glede na zadnjo napoved za odmero dohodnine za leto 2020, ki so jo objavili pozno v sredo, je Draghi leta 2019 dobil bruto prihodek v višini 583.470 evrov. Od tega je okoli 498.000 iz naslova državnih pokojnin, ki jih prejema zaradi prejšnjih služb, med drugim kot guverner banke Italije.

Strokovnjak za politično komuniciranje Massimiliano Panarari je za tiskovno agencijo Reuters ocenil, da je Draghi verjetno s potezo želel pokazati solidarnost z Italijani, ki jih je prizadela recesija, obenem pa bi jo lahko videli tudi kot populistično gesto.

73-letni Draghi je bil star 54 let, ko je leta 2001 zapustil položaj generalnega direktorja zakladnice Italije in prevzel položaj direktorja investicijske banke Goldman Sachs v Londonu. Kasneje je prevzel vodenje banke Italije, leta 2011 pa je postal predsednik Evropske centralne banke. Po poročanju italijanskih medijev Draghi že od svojega 59. leta vsak mesec prejema po 15.000 evrov bruto pokojnine zaradi vodenja zakladnice.

Draghijev predhodnik na čelu vlade Giuseppe Conte je sicer prejemal plačo v višini 90.000 evrov, ko je bil premier, s čimer se je odrekel okoli 20 odstotkom, ki bi mu lahko pripadali. Več prejšnjih italijanskih premierjev, med njimi Paolo Gentiloni in Enrico Letta, pa niti ni prejemalo premierske plače, saj so bili tudi poslanci. Po italijanskem zakonu je prepovedano združevati prihodke iz teh dveh naslovov.