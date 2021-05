In ostali so štirje. Potem ko sta se Cedevita Olimpija in Rogaška v polfinale državnega prvenstva prebili z dvema četrtfinalnima zmagama proti Hopsom in Podčetrtku, sta Krka in Helios za pot med štiri najboljša moštva v letošnji sezoni potrebovala tekmo več. Novomeščani so na koncu izločili Šentjur, Domžalčani pa Šenčur. Polfinalna para sta tako Olimpija – Helios in Krka – Rogaška, moštva pa bodo tudi to pot igrala na dve zmagi.

Favorita pred današnjima uvodnima polfinalnima dvobojema sta jasna. To sta slovenska predstavnika v ligi ABA Olimpija in Krka. Na papirju bi morali lažje delo imeti Ljubljančani, ki so sicer resda v ligi za prvaka na gostovanju v Domžalah klonili s kar 50:100, a so zmaji takrat zaradi obveznosti prve ekipe v mednarodnih tekmovanjih nastopili z mladinci. Drugo tekmo v Stožicah, na kateri so pri Olimpiji od članskega moštva zaigrali le Alen Hodžić, Žiga Dimec in Ivan Marinković, so dobili gostitelji z 81:66. In ko smo ravno omenjali mladince, je treba izpostaviti, da trener Ljubljančanov Jurica Golemac v domačem tekmovanju še naprej vidno vlogo namenja Luki Ščuki, Danu Duščaku in Roku Radoviću, ki v teh dneh nastopajo tudi na zaključnem mladinskem turnirju. Priložnost bodo zagotovo dobili tudi proti Heliosu, ki je razočaral v četrtfinalu pokalnega tekmovanja, ko je izpadel proti Šentjurju. »Helios je zelo nevarna in dobro vodena ekipa, ki je sestavljena iz mešanice izkušenih igralcev, ki so že igrali na najvišji ravni, ter mladih, potentnih in nadarjenih košarkarjev. Domžalčane jemljemo resno. Nadaljevati moramo z intenziteto, energijo in fizično prisotnostjo na igrišču, če želimo priti tja, kamor si želimo, torej do finala državnega prvenstva,« je pred polfinalom jasen trener Olimpije Jurica Golemac.

Krka je v četrtfinalu nenadejano potrebovala še tretjo tekmo za uvrstitev v polfinale proti Šentjurju, a se zdi, da je pri porazu na drugi bolj kot kar koli drugega šlo za podcenjevanje nasprotnika Novomeščanov, kar je močno ujezilo trenerja Daliborja Damjanovića, ki je na to opozarjal ves čas. Dolenjsko moštvo si česa podobnega proti zadnja leta izredno neugodni Rogaški ne bo smelo privoščiti, saj bo trener Slatinčanov Damjan Novaković svoje moštvo zagotovo dobro pripravil na nasprotnika. »Imamo svojo vizijo, svoj cilj, do katerega pa je še dolga pot. Prvo polfinalno tekmo igramo doma in niti za trenutek se ne smemo sprostiti. Niti pred tekmo niti med tekmo, mogoče šele na samem koncu. Rogaška na vsaki tekmi ves čas išče svojo priložnost. So nepopustljivi, igrajo do konca. Zaradi tega bomo morali dati vse od sebe, biti res zbrani vseh 40 minut, če bo treba, pa tudi več,« je jasen Dalibor Damjanović. Krka in Rogaška sta se sicer v letošnji sezoni pomerili že štirikrat, trikrat pa so bili uspešnejši Novomeščani.