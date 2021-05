Kar 88 zmag Celjanov, le 27 Velenjčanov in šest remijev – to je bila statistika pred že 122. šaleško-savinjskim derbijem, v katerem je bil za gostitelje v igri za četrti naslov prvaka tudi neodločen izid, gostje pa so v boju za 25. zvezdico nujno potrebovali zmago. Za še dodaten pritisk v troboju za slovenskega prvaka je tik ob začetku dvoboja v Rdeči dvorani poskrbel Trimo iz Trebnjega, ki je na gostovanju pri novomeški Krki zmagal s kar 34:17 (13:10) in še zapletel položaj na vrhu. Pri Gorenju je tokrat manjkal najboljši igralec Aleks Kavčič, pri Celju Pivovarni Laško Josip Šarac, Patrik Leban, Jan Grebenc in Radojica Čepić, v ekipo pa sta se po poškodbi vrnila Filip Ivić in Tobias Cvetko.

Po treh začetnih zaporednih izenačenjih so Velenjčani v deseti minuti prvič povedli za dva gola (5:3), enak pa je bila tudi sredi prvega polčasa (8:6). Nato je ekipa domačega trenerja Zorana Jovičića izkoristila strelski mrk tekmecev in v dobrih petih minutah naredila delni izid 5:0 za vodstvo z 12:6. Tudi v končnici prvega polčasa je prednost Gorenja le še naraščala, tik pred odhodom na glavni odmor pa je dosegla rekordno vrednost devetih golov (19:10). Do takšne razlike je Gorenje prišlo tudi zaradi neverjetne strelske učinkovitosti pri strelih na gol iz igre, ki je bila kar 82-odstotna, pri tekmecih pa le 53-odstotna.

Kljub visokemu naskoku Jovičićeva četa tudi v nadaljevanju ni stopila s plina, posledica pa je bila vidna na semaforju – po desetih minutah drugega polčasa je bilo že za Celjane katastrofalnih minus dvanajst (13:25). Povsem razglašeni in nebogljeni Celjani so si najvišji zaostanek na derbiju priigrali osem minut pred koncem (16:29), aktualni slovenski prvaki pa so polom vsaj delno omilili v končnici z delnim izidom 6:0. V manj kot mesecu dni so še drugič zapored izgubili proti Gorenju (14. aprila je bilo v Zlatorogu 25:23 za goste) in skupno četrtič na zadnjih štirih tekmah v slovenski ligi. Po 23. krogu je na vrhu lestvice Trimo z 39 točkami, Celjani jih imajo 38, Velenjčani (s kar dvema tekmam manj) pa 37.