Ko je Oscar Robertson 24. marca 1974 prišel do 181. in hkrati zadnjega trojnega dvojčka v karieri NBA, je veljala teza, da je to rekord, ki ga ne bo uspelo podreti nikomur. Nikoli. Vse do danes. Nato je prišel Russell Westbrook, ki je v zadnjih letih postal »mašina« za trojne dvojčke, rekord Robertsona pa se naenkrat ni več zdel nedosegljiv. Še več, v zadnjem obdobju je postalo jasno, da je le vprašanje časa, kdaj ga bo 32-letni v Kaliforniji rojeni košarkar presegel. Naposled mu je to uspelo ob sicer porazu njegovega Washingtona proti Atlanti s 124:125. Westbrook je zbral 28 točk, 21 asistenc in 13 skokov. To je bil sicer že 36. trojni dvojček Westbrooka v letošnji sezoni in sedmi na zadnjih osmih tekmah.

»Neverjeten občutek. Toliko energije, časa in napora, kot ga vlagam v košarko, se je izplačalo. Moje ime postavljajo ob bok Robertsona, Magica Johnsona in Jasona Kidda, igralcev, ki sem jih med odraščanjem v Los Angelesu občudoval. Hkrati pa si niti v najbolj divjih sanjah nisem predstavljal, da bi jih lahko nekoč po kakšnem izmed dosežkov ujel,« se je smejalo Russllu Westbrooku. Igralca, ki mu na igrišču nikoli ne zmanjka energije, so mnogi pogosto kritizirali, saj njegova moštva niso dosegala pretiranih uspehov. A kot pravi sam, se na to ne ozira, temveč daje vse, kar je v njegovi moči, na vsaki tekmi. »Vsak večer poskušam narediti stvari, za katere ljudje govorijo, da niso mogoče. Moj moto se glasi: Zakaj ne? To imam ves čas v glavi.«

Westbrook v rokah drži tudi rekord z največ doseženimi trojnimi dvojčki v eni sezoni – 42 (2016/17). Poleg Robertsona mu v skupnem seštevku v hrbet gledajo tudi Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) in LeBron James (99), Luka Dončić je skupno pri številki 35. »Zelo sem ponosen nate, tvoja družina je ponosna nate. Klanjam se ti za vse uspehe, ki si jih dosegel do zdaj v košarki,« je Westbrooku v posebnem videoposnetku sporočil Oscar Robertson. »Dobro vem, kako težko je doseči trojni dvojček. Poskušal sem uloviti Oscarja, a mi ni uspelo. Tebi je, kar je izjemno,« je povedal Magic Johnson, Jason Kidd pa je dodal: »Kakšen dosežek. Izjemno. V zgodovino se boš zapisal kot gospod trojni dvojček.«

Westbrook, ki bo četrto zaporedno sezono sklenil z dvoštevilčnim povprečjem točk, skokov in asistenc, torej trojnim dvojčkom, ne ve, kje se bo ustavil. »Bomo videli čez kakšnih 50 let,« je dejal v smehu, nato pa nadaljeval z resnejšim tonom: »Ne glede na vse sem vedno ostal zvest sebi. Nikoli se ne bom spremenil, saj sem bil blagoslovljen z neverjetnim talentom za to prelepo igro. Dokler bom lahko igral, se ne bom ustavil.«