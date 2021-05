Islamistično gibanje Hamas je v zadnjih 18 urah z območja Gaze proti Izraelu izstrelilo več kot 300 raket, od tega jih je 90 odstotkov prestregel izraelski protiraketni obrambni sistem, so sporočili iz izraelske vojske, poročajo tuje tiskovne agencije. Oboroženo krilo Hamasa pa je danes sporočilo, da je na izraelsko mesto Aškelon in bližnji Ašdod v petih minutah izstrelilo 137 raket. Pri tem sta bili v Aškelonu ubiti dve Izraelki, so navedle izraelske reševalne službe. V lokalno bolnišnico so morali prepeljati 70 ranjenih.

V izraelski vojski so navedli, da so v odgovor na Hamasove raketne napade z letali napadli več kot 130 tarč v Gazi. Pri tem je bilo po navedbah palestinskih oblasti ubitih najmanj 26 Palestincev, med njimi devet otrok. Še 125 ljudi je bilo ranjenih. Izraelska vojska je sporočila, da je bilo med ubitimi najmanj 15 pripadnikov Hamasa. Skupina Islamski džihad je medtem potrdila, da sta bila v izraelskih napadih ubita dva njena pomembnejša člana.

Netanjahu napovedal okrepitev napadov

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes posvaril, da bodo še okrepili napade. »Od ponedeljka je vojska izvedla več sto napadov na Hamas in Islamski džihad (...), moč naših napadov bomo še okrepili,« je povedal. Dodal je, da bodo Hamas napadli na načine, ki jih ne pričakuje. Izraelski obrambni minister Beni Ganc je pred tem zaradi zaostrovanja razmer odredil mobilizacijo 5000 rezervistov.

Iz sveta se sicer vrstijo predvsem pozivi k umiritvi razmer. Tem pozivom se je pridružil tudi urad visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet. »Obsojamo vsakršno nasilje in spodbujanje k nasilju ter etnične delitve in provokacije,« je povedal tiskovni predstavnik urada Rupert Colville. Izraelske varnostne sile morajo po njegovih besedah dovoliti svobodo izražanja in združevanja. Proti tistim, ki mirno izvršujejo svoje svoboščine, ne sme biti uporabljena sila, je poudaril. Nevladna organizacija Amnesty International pa je Izrael obtožila, da proti večinoma mirnim protestnikom uporablja »nezakonite in nesorazmerne« ukrepe.

Obstreljevanje je izbruhnilo, potem ko je Hamas v ponedeljek postavil Izraelu ultimat, da se policija in judovski naseljenci s Tempeljskega griča in iz ene od četrti v vzhodnem Jeruzalemu umaknejo do 18. ure in da izpustijo vse Palestince, ki so jih prijeli v zadnjih dneh. Pred tem so na Tempeljskem griču v vzhodnem Jeruzalemu vnovič izbruhnili spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami.