Sindikat novinarjev Hrvaške (SNH) na svoji spletni strani navaja, da slovenski premier Janez Janša že več kot tri mesece zavrača nakazilo z zakonom določenih sredstev za delovanje STA kot javnega servisa, ki ga je ustanovila slovenska država. »Slovenska vlada svojo odločitev pojasnjuje s trditvami, da direktor STA Bojan Veselinovič ne želi izročiti podatkov o poslovanju, a so ocene novinarjev in njihovih združenj, da gre za politični pritisk,« dodaja SNH. Omenjajo tudi, da je cilj slovenskega premierja, da bi s »finančnim izčrpavanjem zamenjal vodstvo agencije ter spremenil njen način dela in poročanja, ki bi bolj ustrezal aktualni vladi«.

Kot so dodali, je Društvo novinarjev Slovenije po večmesečni vladni ustavitvi financiranja STA sprožilo kampanjo Za obSTAnek za zbiranje sredstev »za rešitev profesionalnega in neodvisnega novinarstva kot tudi za rešitev okoli sto delovnih mest«. »Podpiramo kolegialnost in solidarnost, še posebej v kriznih razmerah, a hkrati izražamo tudi zaskrbljenost zaradi stanja, v katerem je javni medij odvisen od zbiranja donacij in dobre volje državljanov, ki jim mora biti zagotovljena pravica do obveščenosti,« so sporočili iz HND.