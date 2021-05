»Še kar ne morem verjeti. Ko sem prečkal ciljno črto, sem se vprašal, ali je vse to resnično. Tako čudno se mi zdi. Ko se je prednost topila, sem že mislil, da mi ne bo uspelo. A nazadnje sem ugotovil, da bi lahko šlo, dobil sem dodatno moč, in ko sem po zadnjem zavoju pogledal nazaj, sem si lahko oddahnil.« S temi besedami je Nizozemec Taco van der Hoorn, novinec na dirki, opisal zmago v ponedeljkovi tretji etapi kolesarske dirke Giro d'Italia. Do te je prišel v zadnjih kilometrih, na zadnjem vzponu, ko je tekmecu pobegnil in nato prednost uspešno zadržal do cilja, pa čeprav ga je glavnina skoraj ujela in naposled zaostala le za štiri sekunde. V omenjeni glavnini je v cilj prišel tudi eden od dveh slovenskih kolesarjev ekipe Bahrain Victorious Matej Mohorič, ki je zasedel 29. mesto, medtem ko je bil njegov moštveni kolega Jan Tratnik z nekaj manj kot desetimi minutami zaostanka 122.

Nizozemec je z zmago sicer poskrbel za eno večjih presenečenj na dirki, a do nepričakovanega uspeha je prišel povsem zasluženo. Ves dan je bil v ospredju in med najaktivnejšimi, na koncu pa se je tudi spretno odločil za zadnji pobeg v zadnjem delu, kjer so morali kolesarji opraviti tri vzpone. Preden so se zasledovalci zavedeli, da ima že precejšnjo prednost, je bil že toliko spredaj, da ga niti prebujena glavnina ni mogla več dohiteti.

V skupnem seštevku je v vodstvu še naprej domačin Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). »Sprinterji so odpadali na vzponih, na koncu nas ni veliko ostalo v glavnini za zadnji vzpon. V nadaljevanju me čaka težko delo,« je povedal Ganna. Mohorič je skupno na 28. mestu z 41 sekundami zaostanka, Tratnik pa 119. z dobrimi desetimi minutami zaostanka. Danes kolesarje v četrti etapi čaka 187 kilometrov dolga preizkušnja od Piacenze do Sestole.