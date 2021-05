»To je pravzaprav prva ideja, ki sem jo predstavil šefom pri HBO, ko smo že poleti 2016 pretresali morebitne naslednice serije Igra prestolov,« pisatelj George R. R. Martin, oče popkulturne uspešnice, opisuje začetke serije House of the Dragon. Zmajeva hiša je predzgodba TV-megauspešnice Igra prestolov, v kateri bomo pobliže spoznali zgodnje obdobje Zahodnjega. Nova serija temelji na Martinovi knjigi Ogenj in kri, zgodba pa koplje po razburljivi in nasilni zgodovini družine Targaryen, kakšnih 300 let pred dogodki v Igri prestolov. Roman iz leta 2018 je zajeten, drugačnih ameriški pisatelj tako in tako ne piše, tako da lahko pričakujemo izobilje spletk in bogato osmišljenih likov.

Ker knjiga zajema okroglo stoletje, še ni povsem jasno, kateri dogodki bodo v ospredju, je pa jasno, da bo vroče. Pravzaprav zelo vroče; vse se bo namreč pletlo in razpletlo okoli Plesa zmajev, znamenite državljanske vojne, ki so jo v času svoje vladavine zanetili svetlolasi jahači zmajev. In naj vas ljubek, poetičen vzdevek ne zavede; obeta se veliko oblastniške norosti, zarotništva, pa menda tudi vročih uric med rjuhami in zmajskega centralnega ogrevanja, kakršnega smo že videli v Dubrovniku, ki bo tudi tokrat prizorišče Kraljevega pristanka. Martin za tiste, ki jim je čakanje že odveč, v branje priporoča medžanrski antologiji z izvirnimi kratkimi zgodbami Dangerous Women in Rogues, med katerimi boste lahko brali recimo o princesi Rhaenyrii in princu Daemonu Targaryenu, ki bosta v ospredju prve sezone Zmajeve hiše.