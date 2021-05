Po remiju na zadnjem večnem slovenskem nogometnem derbiju med Olimpijo in Mariborom nihče ni bil zadovoljen. Ljubljančani, ki so bili boljši, niso skrivali razočaranja, ker jim ni uspelo zmagati. Maribor si več kot remija tudi ni zaslužil, čeprav je imel največjo priložnost na tekmi. V boju za prvaka ni še nič odločenega in v zadnjih treh krogih se obeta prava srhljivka. Najbolj se po glavi tolče Mura, ki je zapravila zmago proti Bravu, saj bi se s tremi točkami na lestvici zrinila med Olimpijo in Maribor, ki ju ločita dve točki.

Tekmovanje v spodrsljajih Letošnje prvenstvo je tekmovanje spodrsljajev. Prvak bo postala ekipa, ki bo najmanj slaba. Olimpija je v najboljšem položaju, saj ji za naslov prvaka zadostuje sedem točk, kar pomeni, da si na zadnjih treh tekmah lahko privošči en spodrsljaj z remijem. Ljubljančani so namreč v medsebojnih tekmah boljši od Mariborčanov, pa tudi Mure, kar bi odločalo v primeru enakega števila točk. »Veliko je bilo takšnih, ki niso verjeli, da bomo do konca v igri za obe lovoriki. Nekateri so trdili, da ne bomo zdržali 14 dni, da bomo trajali manj kot mesec dni. Čeprav smo pozimi ostali brez 14 igralcev, smo še vedno prvi in sami odločamo o svoji usodi. Vem, da bo težko, vendar verjamem v fante in zgodbo. Ne ukvarjamo se s preračunavanjem, ampak bomo šli tekmo po tekmo, da na vsaki osvojimo tri točke. Če bo treba, bomo šli čez sebe, da izpolnimo cilje,« pravi trener Olimpije Goran Stanković. Ljubljančani imajo na papirju najugodnejši razpored, vendar realnost je drugačna. Celje, ki se krčevito bori za obstanek, je po prihodu novega trenerja Agrona Šalja ujelo zmagoviti val. Tabor je že lani v Stožicah pokvaril šampionske ambicije. Bravo je v mestnih derbijih vselej dodatno nabrušen, majhno igrišče pa ne omogoča kombinatorne igre. Za nameček klub iz Šiške med vsemi prvoligaši najbolje sodeluje z Mariborom, ki jim posoja igralce, zato mnogim v Bravu po žilah teče vijoličasta kri. Zasedba Olimpije je vse bolj zdesetkana, saj so poškodovani nosilci igre in najbolj izkušeni igralci Vombergar, Delamea Mlinar, Fink in Čorić, kar bo velika težava. »Mi smo Olimpija in gremo po obe lovoriki. Verjamem, da nam bo uspelo,« pravi kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. Trener Stanković je za jutri napovedal rotacije, da bo spočil igralce, saj državni naslov s kvalifikacijami za ligo prvakov v klubsko blagajno prinaša precej več denarja kot pokalni.