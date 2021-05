Kot je sporočil statistični urad Surs, sta bili vrednosti izvoza in uvoza marca višji od povprečnih mesečnih vrednosti obeh v prejšnjem letu. V obeh tokovih blagovne menjave je bila marca najpomembnejša trgovinska partnerica Nemčija. Presežek v blagovni menjavi s tujino je bil marca doslej v letošnjem letu najmanjši. Dosegel je 0,1 milijarde evrov. Pokritost uvoza z izvozom je bila 103,5-odstotna.

Slovenija je v prvem četrtletju leta izvozila za 9,4 milijarde evrov blaga, kar je za 5,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Uvoz se je povečal za 3,5 odstotka na 8,7 milijarde evrov blaga.

Slovenija je v prvem četrtletju tega leta izvozila za 9,4 milijarde EUR blaga (to je za 5,9 odstotka več kot v istem obdobju leta 2020), uvozila pa je za 8,7 milijarde EUR blaga (to je za 3,5 odstotka več kot v istem obdobju kani). Presežek v blagovni menjavi s tujino je v prvih treh mesecih leta 2021 znašal 0,7 milijarde evrov; pokritost uvoza z izvozom je bila 108,1-odstotna.

Industrijska proizvodnja v prvem četrtletju z rastjo

Tudi slovenska industrija je v prvem četrtletju v medletni primerjavi zabeležila rast - skupna vrednost industrijske proizvodnje se je povečala za tri odstotke, prihodek od prodaje za 4,1 odstotka in vrednost zalog za 0,6 odstotka. Marca je bila vrednost industrijske proizvodnje za odstotek nižja kot februarja, prihodek od prodaje pa za 1,2 odstotka.

Rast vrednosti industrijske proizvodnje je predvsem zasluga predelovalnih dejavnostih, kjer se je proizvodnja v prvem četrtletju letos zvišala za 3,5 odstotka. Medtem se je vrednost proizvodnje v rudarstvu ter oskrbi z električno energijo, plinom in paro znižala, in sicer za dva in 2,5 odstotka.. Višja je bila v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo (+7,3 odstotka) in proizvodnji izdelkov za investicije (+5,6 odstotka), medtem ko je bila nižja v proizvodnji izdelkov za široko porabo (-5,0 odstotka).

V prvem četrtletju se je zvišal tudi skupni prihodek od prodaje, tako na domačem kot na tujem trgu. Prihodek v predelovalnih dejavnostih je bil za 4,2 odstotka višji kot v prvem trimesečju lani in v rudarstvu za 2,2 odstotka. Glede na namenske skupine izdelkov je bil prihodek v prvem četrtletju medletno višji v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo (+8,9 odstotka) in v proizvodnji izdelkov za investicije (+6,0 odstotka), medtem ko se je znižal v proizvodnji izdelkov za široko porabo (-3,9 odstotka).

Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila na četrtletni ravni višja po zaslugi predelovalnih dejavnosti, kjer se je povečala za 0,6 odstotka, medtem ko se je v rudarstvu znižala za 10,2 odstotka.