Na spletu objavljeni posnetki prikazujejo dogajanje pred mošejo Al Aksa, kjer so policisti med drugim uporabili šok granate, solzivec in gumijaste naboje. Več sto zbranih Palestincev jih je obmetavalo s kamni in drugimi predmeti.

Kot je novinarjem v kratki izjavi sporočil palestinski Rdeči polmesec, je bilo v spopadih ranjenih več sto ljudi, približno 50 je bilo prepeljanih v bolnišnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vnovično nasilje je izbruhnilo ob današnjem dnevu Jeruzalema, s katerim Izrael obeležuje zasedbo vzhodnega Jeruzalema med šestdnevno vojno leta 1967, medtem ko Palestinci to mesto vidijo kot prestolnico bodoče lastne države.

Iz bojazni pred dodatnim nasiljem je izraelska policija danes prepovedala, da bi tradicionalni judovski pohod zajel tudi Tempeljski grič v starem delu mesta, ki je s tamkajšnjimi svetišči izjemnega pomena tako za Jude kot muslimane.

Razmere na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu so vse od začetka muslimanskega postnega meseca ramazan zelo napete. V spopadih v Jeruzalemu je bilo od petka, ko se je na zadnjih petkovih molitvah v času ramazana zbralo na tisoče ljudi, ranjenih okoli 300 Palestincev in 20 izraelskih policistov.

Bližnjevzhodna četverica, ki jo sestavljajo ZN, Evropska unija, ZDA in Rusija, je minuli konec tedna izrazila globoko zaskrbljenost nad dogajanjem v Jeruzalemu.

O tem naj bi glede na navedbe diplomatskih virov danes na izrednem zasedanju razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.