Zgodba o pesmi ptic

Zgodba o pesmi ptic je zgodba o pokončnem človeku, o velikem umetniku, ki se ni priklonil oblasti, čeprav je imel zagotovljeno zaščito in podporo kraljeve družine. Pablo Casals, čudežni otrok, velja za enega največjih čelistov vseh časov. Začetek njegove kariere je bil bleščeč. Pri triindvajsetih je nastopal v Londonu in Parizu, v začetku dvajsetega stoletja je imel turneje po Severni in Južni Ameriki, igral je v Carnegie Hall in v Beli hiši pri predsedniku Theodorju Rooseveltu. Doma v Španiji je že zmlada dobil visoko kraljevo odlikovanje za umetniško delo.