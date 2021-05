Od dvanajstih nogometnih velikanov, ki so prejšnji mesec ustanovili superligo, v propadlem projektu sodelujejo samo še Real Madrid, Barcelona in Juventus. Trojica separatistov se je znašla pod drobnogledom Uefe, ki se pripravlja na izdajo kazni. Omenja se prepoved nastopanja v ligi prvakov, trojček velikanov pa poudarja, da ne bo odstopil od namere po ustanovitvi zasebnega tekmovanja. »Iskali bomo možnosti, da superliga zaživi,« so zapisali.

Evropska nogometna zveza je medtem sporočila, da bo morala deveterica skesanih klubov nameniti 15 milijonov evrov za dobrobit nogometa otrok in mladine v lokalnih skupnostih po Evropi. Povrhu jim bo Uefa v eni sezoni odvzela pet odstotkov prihodkov in jih vrnila v nogomet. Devet klubov je podpisalo sporazum, v katerem so se zavezali, da bodo nastopali v nacionalnih ligah in tekmovanjih pod okriljem Uefe. Klubi so priznali, da je bila ustanovitev superlige napaka, znova pa se vračajo v Združenje evropskih klubov. Če bodo še enkrat poskusili ustanoviti novo tekmovanje, bodo plačali 100 milijonov evrov.

»Ukrepi so resda ostri, vendar Uefa sredstev ne bo zadržala, ampak jih bo vrnila v nogomet. Želimo zapreti to poglavje in se usmeriti v prihodnost. Klubi so hitro prepoznali napako in se zavezali, da bodo ostali v evropski nogometni družini. Tega ne moremo reči za preostalo trojico klubov, ki še vztraja v superligi. Z njimi se bo Uefa ukvarjala naknadno,« je izjavil predsednik Uefe Aleksander Čeferin.