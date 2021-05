Novost na cesti Škoda fabia

4,11 m je dolžinska mera nove petvratne fabie, ki bo tako prvič presegla magično mejo štirih metrov, medosna razdalja je 2,56 metra (+9,4 cm). Karavan bo predvidoma daljši 25 centimetrov.

380 l pogoltne prtljažnik petvratne fabie, kar je 50 litrov več kot pri prejšnji generaciji. Če podremo zadnjo klop, prtljažna luknja pogoltne zajetnih 1190 litrov.

»Nova fabia je odličen avto, zato imamo visoka pričakovanja. Znamko Škoda želimo pozicionirati višje, naši tekmeci so korejski, japonski in francoski proizvajalci. Še enkrat želimo poudariti, da nismo nizkocenovna znamka. Prepričan sem, da bomo k nakupu fabie privabili tudi ljudi, ki jim Škoda doslej ni bila blizu. Fabia je del naše ponudbe že več kot 20 let, ponuja več prostora kot tekmeci, izjemno povezljivost, napredne asistenčne sisteme in čustven dizajn.« Thomas Schäfer, predsednik uprave Škode

5 motorjev bo v ponudbi, prav vsi bodo bencinarji, in sicer z močjo 65, 80, 95, 110 in 150 konjev (48, 59, 70, 81 in 110 kilovatov). Dizelskega motorja ne bo v ponudbi. Ob ročnih 5- in 6-stopenjskem bo na voljo tudi 7-stopenjski samodejni menjalnik DSG.

17,3 cm (6,8 palca) meri osnovni zaslon na dotik, katerega premer se glede na opremo lahko poveča na 23,4 centimetra (9,2 palca). Prvič bo na voljo tudi digitalna instrumentna plošča s premerom 26 centimetrov (10,25 palca).