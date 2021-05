Električne avtomobile zato na cesti hitro opazim. Še toliko bolj ob dogodku, ki sem ga doživel pred kratkim. Na ljubljanski obvoznici, v času popoldanske konice, smo se pomikali po polžje, ko se je iz električnega BMW i3 začel kaditi dim. Nenavaden dogodek, sploh če vemo, da električni avtomobili v zrak ne spuščajo dima. A kmalu je bilo jasno, zakaj se kadi. Voznica, mlada mama, je prižgala cigareto. No, vsaj sklepam, da je bila mama, in sicer po dojenčku, ki je sedel na zadnji klopi in spal; da, vse to sem lahko opazil, saj smo pomikali za nekaj metrov, pa se ustavili, speljali… In tako vse od Bežigrada do Brda. Meter po meter, cigareta za cigareto, na oko se jih je zvrstilo štiri, pet.

Ne mislim moralizirati in modrovati o škodljivosti kajenja. A v prisotnosti otroka v tako majhnem prostoru, kot je avtomobil? Pri čemer je bila za nameček šipa na vratih odprta le toliko, da je voznica otresla cigareto? Ne, razlage in opravičila ni. Sploh če vemo, da je, in to pravijo številne znanstvene raziskave, v avtomobilu kadilca koncentracija strupenega dima 27-krat večja kot v njegovem stanovanju in 20-krat večja kot v lokalu, v katerem kadijo. Ali pa da je visokemu tveganju še posebej izpostavljeno zdravje dojenčkov in majhnih otrok. Ali da otroci, ki so pasivni kadilci, pogosteje obiščejo zdravnika, imajo slabše razvita pljuča, pogosteje zbolijo za pljučnico ali bronhitisom in imajo pogostejše zdravstvene zaplete. Ali pa, da pasivno kajenje lahko povzroči tudi nenadno smrt dojenčka…

Ali, ne nazadnje, da je kajenje v avtomobilu ob prisotnosti mladoletnega sopotnika kaznivo. Štiri leta minevajo od uveljavitve zakona, ki kršiteljem nalaga 250 evrov kazni, vseeno pa niti slučajno ne moremo reči, da je bil opisan dogodek edini, ki smo mu bili priča v zadnjem času. In da, očitno bo treba vedno znova opominjati tudi na takšne stvari, ki bi sicer morale biti samoumevne. Pa niso. Le v času, ko človek hitro lahko dobi občutek, da so vse druge z zdravjem povezane tegobe zaradi koronavirusa izginile, smo na njih kar pozabili.

Ko smo že pri kajenju v avtomobilu, ni napak opozoriti, da je to lahko nevarno tudi zaradi dejanja samega, pri čemer sta posebno nevarni predvsem prižiganje in ugašanje cigarete. Oboje pritegne voznikovo pozornost, zaradi česar je ta manj zbran, prav tako je lahko zelo neprijetno, če ogorek pade na tla ali sedež. Pa pri tem ne govorimo na pamet – ugotovitve neke raziskave v Avstraliji, kjer se takšnih študij očitno lotijo pogosto, jasno kažejo, da kajenje med vožnjo povzroča fizično motnjo pozornosti in tudi motnjo pozornosti zaradi ogljikovega monoksida. Kajenje se je tako kot vzrok za nesrečo izluščilo v 0,9 odstotka prometnih nezgod, kar je v obdobju petih let v Avstraliji pomenilo kar 12.780 nesreč.