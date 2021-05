Raziskava Global Talent Survey 2020 je pokazala, da je bila med koronsko krizo odpuščena ali prisiljena delati manj ur dobra tretjina (36 odstotkov) zaposlenih, največ, kar 68 odstotkov, je bilo takih v panogi turizma in potovanj. V Sloveniji je bil delež tistih, ki so izgubili delo ali so ga opravljali v manjšem obsegu, celo nekoliko več od globalnega povprečja (38 odstotkov).

Med tistimi, ki so med pandemijo izgubili redni dohodek, je bila na globalni ravni skoraj polovica mlajših od 20 let in skoraj polovica ljudi s srednješolsko izobrazbo. Posledično sta se kar dve tretjini (68 odstotkov) zaposlenih pripravljeni prekvalificirati. V Sloveniji je delež tistih, ki so se pripravljeni prekvalificirati nekoliko nižji od globalnega povprečja in znaša 54 odstotkov.

Za prekvalifikacijo največ interesa v storitvah Pripravljenost za pridobivanje novih veščih, z namenom povečanja zaposlitvenih možnosti, je na globalni ravni višja med zaposlenimi v panogah, ki so utrpele večjo škodo zaradi pandemije. V storitvenem sektorju, prodaji ter podpori strank se je pripravljenih prekvalificirati skoraj tri četrtine zaposlenih, manj pa so na to pripravljeni zaposleni v sektorjih, kot so zdravje in medicina, socialno delo ter znanost in raziskave, saj njihove službe veljajo za bolj varne. Na vrhu seznama potencialnih novih karier se je znašlo delo na področju digitalnih in informacijskih tehnologij ter pisarniške in managerske službe, še kaže raziskava. »Podjetja bi morala biti odprta za zaposlovanje ljudi z neobičajnimi kariernimi potmi: v prihodnosti lahko talenti izhajajo iz številnih nepričakovanih okolij in poklicnih ozadij. Tako bodo enoletna obdobja brezposelnosti ali povsem drugačna izobrazba kandidatov postala nekaj običajnega, saj bodo posamezniki kot odgovor na izzive, kakršen je covid-19, spreminjali svojo poklicno pot,« je prepričana izvršna direktorica družbe Boston Consulting Group Melanie Seier Larsen.