Omenjena deveterica je sodelovala pri ustanavljanju superlige in po številnih kritikah javnosti, nogometnih in drugih oblasti odstopila od projekta. Pri tem pa še vztrajajo pri Juventusu, Realu Madridu in Barceloni, ki jih bodo obravnavali Uefini disciplinski organi.

Klubi, ki so podpisali sporazum, so se zavezali tudi nastopom v nacionalnih prvenstvih in Uefinih tekmovanjih, je Uefa zapisala v sporočilu za javnost. Deveterica s podpisom sporazuma priznava, da je bil projekt superlige napaka, za kar se opravičuje navijačem, nacionalnim zvezam, ligam, evropskim klubom in Uefi.

Ti klubi v tem sporazumu o reintegraciji brezpogojno priznavajo in sprejemajo zavezujočo naravo Uefinih statutov, ostajajo zavezani Uefinim klubskim tekmovanjem, v katerih bodo igrali, če si bodo to prislužili po športnih merilih, spet se bodo pridružili tudi združenju evropskih klubov (Eca) in naredili vse, da končajo svojo vpletenost v projekt superlige.

Obenem pa bodo z drugimi klubi - v znak dobre volje, kot pišejo pri Uefi - podarili skupno 15 milijonov evrov za dobrobit nogometa otrok in mladine v lokalnih skupnostih po Evropi (vključno z Veliko Britanijo).