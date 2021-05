Je še upanje za Danijelo in Graša?

Tako se te dni sprašuje hrvaška javnost, potem ko so tiskovni predstavniki glasbenika Petra Graša za Jutarnji list potrdili, da sta se z Danijelo Martinović, sicer tudi najljubšo pevko ljubljanskega župana Zorana Jankovića, razšla. Hrvaška glasbenika, ki sta bila skupaj od sredine devetdesetih, že nekaj mesecev ne živita več skupaj, tako pa sta se odločila iz poslovnih in zasebnih razlogov. Par, ki je veljal za enega najbolj trdoživih na hrvaški estradni sceni, svoje ljubezni ni nikoli okronal s poroko, kar je ves čas begalo Hrvate. »Ona veliko potuje zaradi koncertov, mene pa prav tako pogosto ni, tako da naju ljudje že leta sprašujejo, ali sva sploh še skupaj in zakaj se nisva poročila… Nama se to zdi kar malo smešno, saj naju nikoli nihče ne vpraša, ali se ljubiva, spoštujeva, tepeva ali crkljava,« je pred letom in pol za Glorijo razlagal danes 45-letni Grašo, ki je štiri leta mlajši od Danijele. Zdaj, po koncu zveze, molči.