Slovenci so na koncu z dvema dotikoma zaostali 7,52 sekunde za prvaki Slovaki, ki so progo preveslali brez kazni, drugouvrščeni Italijani, ki so imeli en dotik, pa so zaostali 4,15 sekunde. Čehi so padli na šesto mesto.

Že pred tem so slovenske kajakašice v precej vetrovnem vremenu osvojile ekipno peto mesto, slovenski kajakaši pa so ekipno tekmovanje končali na šestem mestu.

Za Slovenijo so v kajaku nastopili Martin Srabotnik, Peter Kauzer in Niko Testen. V ženskem kajaku pa so slovenske barve branile Eva Terčelj, Urša Kragelj in Ajda Novak.

Ekipne evropske prvakinje so postale kajakašice Velike Britanije. Srebro je pripadlo Avstrijkam, Čehinje so osvojile bron.

V konkurenci kajakašev ekipno pa so naslov evropskih prvakov osvojili Čehi, srebro je pripadlo Nemcem, bron kajakašem Velike Britanije.

Na reki Dora Baltea so brez odličja ostale tudi kanuistke Alja Kozorog, Eva Alina Hočevar in Lea Novak, ki so branile srebro, a tokrat po 58 kazenskih sekundah pristale na zadnjem, devetem mestu. Zmagale so Slovakinje pred Britankami in Francozinjami.