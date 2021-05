Kot je povedal, bodo glede na nov pristop, ki ga bodo ubrali, lahko v vseh regijah odprte terase gostinskih lokalov, notranjost gostinskih lokalov pa bo odprta po tako imenovanem PCT-pristopu, kar pomeni za tiste, ki so preboleli covid-19, ki so cepljenji proti njemu ali pa imajo negativen test. Kar se tiče prenočitvenih kapacitet, bodo tiste z do 60 enotami lahko imele odprtih 30 sob oziroma enot, večje pa bodo lahko imele odprto polovico svojih kapacitet. Za vse ostale dejavnosti se bodo zmanjšali potrebni kvadratnih metri za eno stranko s 30 na 20 metrov, je napovedal Počivalšek.

Tak pristop so podprle turistično-gostinska, obrtna in gospodarska zbornica. "Moram pa povedati, da je sindikat delavcev v turizmu temu pristopu nasprotoval," je dejal minister, ki je pojasnil, da je bil na to temo v četrtek sestanek med ministrstvom in zbornicami. Počivalšek računa, da bodo na današnji dopisni seji vlade omenjene sprostitve potrdili, v veljavo pa naj bi stopile v ponedeljek. Podrobneje bodo o njih sicer spregovorili na novinarski konferenci, ki naj bi jo pripravili po sprejemu odloka.

Počivalšek je izpostavil, da se moramo kot stranke zavedati, da je treba za vstop v notranjost gostinskih lokalov izpolnjevati pogoje pristopa PCT preboleli, cepljeni, testirani. Gostinci nas morajo na to opozoriti, mi pa se moramo zavedati, da imajo pristojne inštitucije, torej inšpekcije, pravico te dokumente preveriti, je dejal minister in dodal, da enako velja tudi za namestitvene kapacitete.

Ob napovedanih sprostitvah je minister poudaril, da Slovenija glede na število novookuženih, če se primerjamo s severnimi in zahodnimi sosedami, na neki način prehitevamo. Naša situacija namreč ni taka, pa smo vseeno malo pred njimi, je dejal Počivalšek. Za primer je navedel, da bodo Avstrijci bolj pogumno odpiranje na tem področju začeli 19. maja.

Poleg tega je Počivalšek računa, da bodo v Sloveniji v veljavo kmalu stopile še nove sprostitve. Razdelati je treba pogoje nadaljnjega odpiranja, je dejal minister, ki verjame, da bodo imeli, če se bo nadaljevalo izboljšanje epidemiološke situacije, prihodnjo sredo na mizi tudi odpiranje na drugih področjih.

"Definitivno so v čakalnici igralnice in pa kongresna dejavnost. Po malem moramo korak za korakom vzpostaviti pogoje za popolno odprtje dejavnosti, ki je preživela največji del lanskega in vse letošnje leto zaprta," je izpostavil minister. Kot je poudaril, so tudi na četrtkovem sestanku govorili o tem, da si vsi skupaj želijo, da čim prej pridemo do tega, da omejevalnih ukrepov ne bo več in se bo začelo normalno poslovanje.