Dogodki različnih glasbenih zvrsti, lutkovne in druge predstave ter različni performansi, so namenjeni po desetim osebam naenkrat. Glasbeniki bodo obiskali tudi nekaj domov za ostarele in druge, ki jim bodo na varni razdalji zaigrali podoknice. Več informacij o festivalu in natančen program najdete tukaj.

Po dolgih mesecih, ko smo kulturne prireditve lahko spremljali le prek spleta, je končno prišel čas tudi za nastope v živo. Organizatorji Vrtni kavč festival opisujejo kot subkulturnega, podtalnega, ki že peto leto skuša oblikovati kulturno skupnost. Prejšnja leta so dogodki potekali v intimi dnevnih sob, s čimer so se brisale meje med gostitelji, umetniki in občinstvom.