Pred Kopitarjem je 90 igralcev v ligi NHL doseglo tisoč ali več točk, slovenski hokejist pa je postal četrti igralec kraljev v zgodovini s tem pomembnim mejnikom.

Poleg Walkerja, ki je končni izid na današnjem obračunu v Gila River Areni postavil 37 sekund pred koncem tekme, je dva gola dosegel Gabriel Vilardi, enega pa Jaret Anderson-Dolan. Pri domačem moštvu sta se med strelce vpisala Oliver Ekman-Larsson in Jakob Chychrun.

Triintridesetletni Kopitar je član kalifornijske zasedbe od sezone 2006/07. V tem obdobju je z njo dvakrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 2011/12 in 2013/14.

Hrušičan je v ligi NHL doslej zabil 346 golov in prispeval 654 podaj.

Na vrhu večne lestvice strelcev je legendarni Kanadčan Wayne Gretzky z 2857 točkami (894 golov in 1963 podaj). Drugi je Čeh Jaromir Jagr s 1921 točkami (766 golov in 1155 podaj), tretji pa Kanadčan Mark Messier s 1887 točkami (694 golov in 1193 podaj).