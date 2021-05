»Ko želimo razmišljati o stanju današnje družbe, ne smemo pozabiti na strah pred drugim, drugačnim in neznanim, ki v njej sproža številne posledice,« ugotavlja ravnatelj SNG Drama Ljubljana Igor Samobor pred petkovo premiero drame Škorpijon na odru Male drame. »In te posledice so na različne načine vpletene v tkivo te igre, ki seveda ne ponuja odgovorov, sproža pa vprašanja ter zahteva premislek.«

Leta 1998 objavljena drama, ki tematizira ksenofobijo in sovražnost do neznanega, se dogaja na jugu Francije v 90. letih prejšnjega stoletja. Tu se na videz čisto običajno družinsko kosilo dveh sveže upokojenih zakoncev (Saša Pavček in Bojan Emeršič) ter njune odrasle hčerke na obisku (Iva Babić) postopno razkrije kot poligon dvojne morale, zoženih pogledov na svet in nadutosti, zakritih s prevleko »normalnosti«, ki dokončno odpade ob prihodu tujca (Saša Tabaković).

Podpihovanje strahov »To igro sem napisala pred več kot dvajsetimi leti, žal pa mislim, da je še vedno aktualna,« priznava avtorica Véronique Olmi, znana predvsem kot pisateljica, katere dela so prevedena v več kot dvajset jezikov – pri nas lahko beremo njen večkrat nagrajeni biografski roman Bakhita o sužnji, ki postane redovnica in svetnica –, sicer pa je tudi igralka in dramatičarka. »Zdi se mi celo, da Škorpijon danes deluje kot povsem sodobna gledališka igra, pa ne le v Franciji – v vseh družbah, ki so se znašle v krizi zaradi pandemije, je namreč mogoče opaziti, da se je v ljudeh spet prebudil strah. In to tisti prvinski, pradavni strah pred drugačnim. Zadnje leto smo priča velikim finančnim in psihološkim stiskam, ki jih s svojim načinom komunikacije še dodatno spodbujajo mediji ter politika; vsi ti strahovi so voda na mlin skrajni desnici.« Zelo pomembno je, da smo sposobni soočati različna mnenja ter jim prisluhniti onkraj preprostih stališč, omejenih na »za« ali »proti«, dodaja. »Živimo v času, ko so besede strupene, sovražni govor pa uničuje družbo, kot jo poznamo. Podobno kot škorpijon, ki piči samega sebe, če ugotovi, da ne zmore napasti nasprotnika.« Kot pojasnjuje, je prav zato napisala besedilo z večplastnimi liki. »To ni igra o dobrih in slabih, temveč o strahovih, neizrečenih čustvih, težavnosti komunikacije.«