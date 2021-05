AGRFT v novi stavbi na Aškerčevi

Prvič od svoje ustanovitve se Akademija za gledališče, radio, film in televizijo lahko pohvali z lastnimi prostori. Po selitvi fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v novo stavbo ob Večni poti je ljubljanska univerza prenovila stavbo na Aškerčevi 5 in vanjo preselila akademijo.