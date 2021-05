Lepo se je zatajilo, da bi morala gospa Matilda po odločitvi organov ZDUS glasovati v prid dosedanjega rtv »generala« Igorja Kadunca, vendar je popustila namigu predsednika ZDUS Janeza Sušnika, ki mu je Jelka Godec iz vladnega kabineta namignila, kakšna je želja predsednika, piše Aleksander Lucu v novi številki Nedeljskega dnevnika v rubriki Šepet. Da se je pometlo pod mizo, zakaj je Matilda glasovala drugače od dogovorjenega, je po dogovoru s Sušnikom poskrbela Jožica Puhar, nekdanja ministrica in veleposlanica iz zaloge stranke SD, sedaj v ZDUS zadolžena za »diplomacijo«. Samo medklic: ZDUS je sicer uradno humanitarna neprofitna organizacija v javnem interesu, ki naj bi se ne mešala v politiko. Toda, kjer deluje večno iskajoč prostor pod lučmi slave Janez Sušnik, se pač vse dogaja le v službi politike in dobrih zaslužkov. Sušnik je nekoč deloval v čast stranke SLS, obenem pa je zlezel na položaj direktorja transportnega podjetja Alpetour, ki ga je uspel velikodušno prodati med tajkune uvrščenemu Zdenku Pavčku, šefu Viator Vektorja. Za uslugo si je prislužil mesto Pavčkovega namestnika, Viator pa je iz velikega mednarodnega transportnega podjetja zabredel v hude finančne težave in propadel, po kasnejši modri odločitvi sodišča, brez vsakršne krivde vodilnih. Sušnik je propadel tudi kot županski kandidat v Šenčurju, zato pa se je s podporo SLS in dobrikanjem opoziciji povzdignil na mesto predsednika Državnega sveta. Trenutno je spet v središču bleščave kot predsednik ZDUS, ki ima okoli 200.000 članov, kajti vse stranke od Levice do SDS na prihodnjih volitvah načrtujejo zmago prav s podporo upokojencev, ki so po pravilu najbolj zanesljivi obiskovalci volišč. Sušnikovo nenehno udvarjanje in hvaljenje strankarskega programa SDS je bilo na glas izrečeno, ko je po navodilu znanega glasu iz vladnega kabineta kot predstavnik upokojencev ostro glasoval proti predlogu Levice za trajno zvišanje najnižjih pokojnin in tako molče pritrdil finančnemu ministru Andreju Širclju, ki je takrat že pripravil šest odstotno znižanje vseh pokojnin v prihodnjem letu. Grožnjo je sicer Šircelj zanikal, opravljen pa je bil test, da bi mogoče vseeno šlo, kajti jasno je, da je SDS popolnoma zafurala državne finance za nekaj desetletij vnaprej. In iznašli so najbolj bedasto odločitev, da bodo državo reševali upokojenci.

