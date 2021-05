Vsi trije zmagovalci so upravičili prednost domače dvorane; Anadolu Efes je premagal Real Madrid z 88:83, Armani Milano je bil boljši od Bayerna Münchna z 92:89, Barcelona pa je ugnala Zenit iz Sankt Peterburga z 79:53.

Slovenija ne bo imela svojega predstavnika v Kölnu. Žan Mark Šiško je v Milanu igral dobrih 16 minut in v statistiko vpisal tri točke ter dve podaji.

Odlično partijo v dresu Armanija je prikazal Shavon Shields, ki je zbral 34 točk (met 5:6 za tri točke) in statistični indeks 41.

Anadolu Efes je do zmage prišel s trojko Krunoslava Simona v zadnji minuti, ki je dokončno strl odpor Madrida. Chris Singleton je bil s 26 točkami prvi strelec Anadoluja, Nicolas Laprovittola pa Reala (17).

Barcelona je Zenit pustila na 53 točkah in zgolj en igralec gostov je prišel do dvomestne številke. Alex Poythress jih je zbral enajst. Pri domačih je Cory Higgins dosegel 15 točk, Nick Calathes 12, po enajst pa sta jih prispevala Kyle Kuric in Brandon Davies.