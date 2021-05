Po več kot petnajstih mesecih se bo slovenska hokejska reprezentanca sredi maja znova predstavila domači javnosti na pripravljalnem turnirju v Tivoliju. Namesto ljubljanskega svetovnega prvenstva skupine B, ki ga je mednarodna zveza prestavila že drugo leto zapored, bodo varovanci selektorja Matjaža Kopitarja pilili formo in taktiko za olimpijske kvalifikacije. Ob koncu avgusta bo šlo na nož – v močni konkurenci Norveške, Danske in Južne Koreje bo le zmagovalec skupine v Oslu prejel vozovnico za festival športa v Pekingu 2022.

V Tivoliju morda z navijači

Uvrstitev na tretje olimpijske igre zapovrstjo je najpomembnejši cilj slovenskih hokejistov v letošnjem letu. Hokejska zveza bo v Ljubljani organizirala turnir po vzoru svetovnega prvenstva drugega razreda s šestimi moštvi. Najmikavnejši bo začetek na tekmah z Avstrijo in Francijo, zaključek pa prinaša dvoboje z Romunijo, Poljsko in Ukrajino. »Turnir bo potekal v mehurčku. Izvedli bomo test, da bomo pripravljeni na prihodnjo pomlad, ko bo Tivoli vendarle gostil svetovno prvenstvo. Na upravo enoto smo oddali vlogo, da bi turnir potekal z gledalci. Tivolska dvorana ima štiri tisoč sedežev in ob ugodni epidemiološki sliki bi lahko zapolnili četrtino dvorane,« je izpostavil generalni sekretar HZS Dejan Kontrec.

Selektor Matjaž Kopitar je naveličan obdobja brez reprezentančnih tekem, zato že komaj čaka začetek majskega turnirja. Za zdaj je na zbor povabil šestnajst hokejistov, a bo seznam igralcev razširil po koncu finala državnega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami. Debitanta sta Tine Klofutar in Rok Kapel, ki se kalita na tujem. Na treningih je prisoten tudi Robert Sabolič, ki je pred dnevi podpisal pogodbo s Krefeldom v elitni nemški ligi, vendar na turnirju ne bo zaigral. »Reprezentanca je okrnjena in tudi mladi igralci bodo imeli na turnirju priložnost, da se izkažejo. V vratih bomo imeli popolno zasedbo s Krošljem, Gračnarjem in Pintaričem, na branilskih položajih bo od standardnih reprezentantov manjkal le Gregorc. Z razlogom bomo oslabljeni v napadu, saj želim preveriti tiste igralce, ki so bili doslej v obrobnih vlogah. Od hokejistov iz alpske lige želim videti, kako hitro lahko preklopijo na višjo raven hokejske igre,« je dejal Matjaž Kopitar.