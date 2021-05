Kot so danes sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), so v skladu s pravilnikom o volitvah organov GZS prejeli dve kandidaturi za novega predsednika GZS. Kandidata sta Tibor Šimonka, glavni podpredsednik uprave Sija, in Simon Franko, direktor družbe BASF Slovenija. Oba bosta svoj pogled na vlogo predsednika GZS in njena programska izhodišča predstavila na sredini volilni skupščini GZS. Novega predsednika bo skupščina izvolila za obdobje dveh let.

Sedanji predsednik GZS Boštjan Gorjup, sicer direktor družbe BSH Hišni aparati, mesto predsednika GZS zaseda od maja 2017. Na volitvah pred dvema letoma je bil edini kandidat za predsednika GZS, maja 2017 pa je na tem mestu nasledil Marjana Mačkoška.

Na položaju generalnega direktorja GZS se je medtem zamenjava zgodila z aprilom, ko je to mesto zasedel Aleš Cantarutti. Na njem je nasledil Mitjo Gorenščka, ki je zbornico začasno vodil od marca, ko se je predčasno poslovila dotedanja generalna direktorica Sonja Šmuc.