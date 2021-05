Na podlagi vladnega odloka o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Slovenije se od 1. februarja pouk izvaja po različnih modelih izobraževanja. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v skladu s tem podpisal sklep, na podlagi katerega se podaljša veljavnost enotnih vozovnic.

Upravičencem, ki so imeli v času veljavnosti odloka veljavno mesečno subvencionirano vozovnico za mesec marec in april, se bo na podlagi ministrovega sklepa veljavnost vozovnice podaljšala. Upravičencem, ki so imeli v času veljavnosti odloka veljavno polletno in letno subvencionirano vozovnico, pa se zagotovi dobroimetje za čas, ko niso uporabljali javnega prevoza, so zapisali na ministrstvu.