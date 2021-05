Obrazi nevladnikov Anton Breznik AMZS

Anton Breznik predseduje AMZS od leta 2013, nevladniško pot v avto-moto klubih pa je izbral že pred 50 leti. »Živel sem v Orehovi vasi, kraju z izredno razvito društveno dejavnostjo. Imeli smo gasilska društva, lovske družine, letalski center … in vsak krajan je bil aktivno vključen vsaj v eno dejavnost. Društva so izvajala celo tečaje za varno vožnjo s traktorjem! To je bila zlata doba društvenih aktivnosti,« se spominja. »To, da sem bil lahko član avto-moto kluba, ki je dosegal uspehe na mednarodnem področju, je bila zame velika čast in privilegij. Kot strojni tehnik sem vodil tehnično službo in priprave dirk. Z leti sem pridobil ogromno izkušenj in ponosen sem, da sem mlajšim generacijam olajšal pot v tujino. Marsikaj pa so se tudi v tujini naučili od nas,« je ponosen Anton Breznik.

AMZS je namreč že desetletja aktivna članica mednarodne avtomobilistične zveze FIA in motociklistične zveze FIM. »Nismo samo izvajalci politik in projektov, temveč tudi snovalci. FIA je pred dvema letoma naš projekt Najboljši za volanom, izbor za najboljšega mladega voznika oz. voznico Slovenije, nagradila kot najbolj inovativen projekt na področju prometne varnosti! Istega leta smo prejeli tudi prestižno britansko nagrado Prince Michael International Road Safety Award za izjemne dosežke na področju ocenjevanja varnosti cest v sodelovanju z evropsko neprofitno organizacijo EuroRAP. Na mednarodni sceni je Slovenija na področju motošporta in prometne varnosti velika, ne mala država.«

S člani tudi na kolesu Za napredek na področju prometne varnosti je ključno zavedanje, da je promet podoben ekipnemu športu – brez sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja drug drugega ne more biti uspeha. »Radi sodelujemo z organizacijami s podobnimi poslanstvom. Naša pomembna partnerica ja na primer policija. Nadzor, ki ga izvaja na cestah, je namreč le del mozaika prometne varnosti. Nekateri prekrškarji se zavedajo, da policija, ki bi jih sankcionirala, na terenu ni dovolj pogosto prisotna. Zato je poleg sankcij nujno ozaveščanje o pomenu varne udeležbe v prometu. In tu je naša stična točka,« razloži Anton Breznik. Pred leti so zasnovali kampanjo Še 365 dni!, s katero voznike pred začetkom šolskega leta v sodelovanju z avto-moto klubi in društvi ter policijo opozarjajo na vrnitev otrok na šolske poti. »Voznike opominjamo, da so otroci na cesti vseh 365 dni v letu, pred začetkom šole pa je to še toliko bolj pomembno. Čez poletje namreč malo pozabijo nanje, pa tudi otroci so po počitnicah bolj razposajeni.« Prostovoljci z AMZS maskotami Anjo, Markom in Zdravkom udeležence v prometu zato opozarjajo, čez koliko dni se otroci vrnejo v šolske klopi, hkrati pa, da naj nanje pazijo vse leto. Njihova skrb za varnost pa se – čeprav tako sugerira ime – ne konča pri voznikih motornih vozil. »Zavedamo se, da je kolesarjenje ena od oblik trajnostne mobilnosti, ki pripomore k manjši gneči na cestah in varovanju okolja. Želimo si, da bi se ljudje na kolesu počutili bolj brezskrbno in varno. Radi bi jih opogumili, da bi se s kolesom pogosteje peljali v službo, po opravkih – sploh tiste, ki jim razdalje, ki jih morajo prevoziti, to omogočajo.« Pomoč na cesti so začeli letos tako nuditi tudi kolesarjem. »Našim članom se ni treba obremenjevati z mislijo, kdo bo prišel ponje, če se jim kaj zgodi. Nekatere okvare na kolesu lahko naš mehanik odpravi na licu mesta. Če je težava večja in kolesar ne more nadaljevati poti, pa ga odpeljemo domov ali na drug želeni naslov.«

Prostovoljska pomoč, ki se meri v tisočih kilometrov V preteklem letu je morala AMZS kot nacionalna športna zveza za motošport in karting zaradi epidemije koronavirusa odpovedati kopico tekmovanj. Prvi lockdown je namreč nastopil ravno v začetku sezone. »Vse, kar smo v tistem času lahko sporočali, je bila odpoved za odpovedjo. Pa se je enemu od zaposlenih utrnila zamisel, da bi v času zaprtja države javnost z našimi športniki spodbujali h gibanju doma,« pove Anton Breznik. Ustvarili so kampanjo #TreniramDoma in na družbenih omrežjih objavili niz videoposnetkov z navodili za domači trening, v katerih so bile glavne zvezde vrhunski motociklistični športniki in kartisti. »Športnikom smo na ta način omogočili stik s svojimi navijači in obratno. Tako smo v življenja ljudi vnesli kanček optimizma, ki je bil, sploh v prvem valu, še kako potreben.« V času popolnega zaprtja države so v AMZS ljudem priskočili na pomoč tudi na terenu. Vsem delavcem v ključnih infrastrukturnih službah so nudili brezplačno pomoč na cesti; tudi tistim, ki niso njihovi člani. Pomagali so tudi zdravstvenim delavkam in delavcem, ki so v času prvega vala epidemije ostali brez prevoza. Vozili so jih v bolnišnice in domov – in s prostovoljskimi prevozi opravili okrog 8000 kilometrov. »Ena naših temeljnih vrednot je, da smo pozorni na šibkosti v družbi. Ko nas je doletela epidemija, smo hitro vedeli, kje in kako lahko pomagamo,« pojasni Anton Breznik. Čeprav AMZS šteje častitljivih 112 let, jim staromodnosti nikakor ne moremo očitati. »Bili bi naivni, če bi si zatiskali oči pred prihodnostjo. Ves čas se prilagajamo članom in redno spremljamo vse novosti. Zavedamo se, da se odnos do lastništva prevoznih sredstev spreminja. Avto je bil nekoč praktično član družine, ki ni smel manjkati, marsikomu iz mlajše generacije pa lastništvo ne predstavlja vrednote. Zato še toliko bolj pride do izraza dejstvo, da so storitve in ugodnosti AMZS članstva vezane na člana, ne na prevozno sredstvo. Članom torej nudimo pomoč na cesti, četudi prevozno sredstvo, ki ga uporabljajo, ni v njihovi lasti. In ko bo na cestah zmanjkalo prostora, bomo gotovo poskrbeli tudi za varno pot po zraku!« je odločen.

Avto-moto zveza Slovenije »Kranjski avtomobilni klub, iz katerega izhaja AMZS, je nastal v želji po boljših cestah, v borbi proti oderuškim mitninam. Interese udeležencev v prometu tudi danes postavljamo na prvo mesto in zagovarjamo stvari, ki so dobre za voznike in družbo kot celoto. Pridružite se našemu 'sindikatu' več kot 80.000 voznic in voznikov!« vabi Anton Breznik. Več informacij poiščite na https://www.amzs.si/.