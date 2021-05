Nogometaši Radomelj hitijo proti prvi ligi. V 17. krogu so z golom Zvonimirja Blaića premagali Triglav v Kranju in se še utrdili na prvem mestu. Prva zasledovalca Dob in Krka sta namreč ostala praznih rok in Radomlje imajo pet krogov pred koncem že devet točk prednosti. Oslabljeni Dob je v Biljah doživel pravi polom, saj je v mreži gostov počila petarda, potem ko so že v 24. minuti ostali z desetimi igralci, saj je Tadej Rems prejel drugi rumeni karton. Spodrsljaja Dobljanov ni izkoristila Krka, ki je izgubila na težkem gostovanju v Lendavi. Čeprav je Nafta v sredo odigrala 120 minut pokalne tekme z Olimpijo, je imela dovolj moči za zmago, s katero se je znova vključila v boj za drugo mesto, za katerim zaostaja štiri točke. Le točko za drugim mestom, ki vodi v dodatne kvalifikacije z devetouvrščenim v prvi ligi, zaostajajo Brežice.

2. SNL, 17. krog, liga za prvaka: Vitanest Bilje – Roltek Dob 5:0 (2:0), strelci: 1:0 Šturm (8), 2:0 Doplihar (36), 3:0 Doplihar (51), 4:0 Šturm (57), 5:0 Matić (61), Triglav – Kalcer Radomlje 0:1 (0:0), strelec: Blaić (48), Nafta – Krka 1:0 (1:0), strelec: Drk (20), Brežice Terme Čatež – Rudar 4:0 (2:0), strelca: 1:0 Bečiri (27), 2:0 Petric (32), 3:0 Bečiri (49), 4:0 Bečiri (63), vrstni red: Radomlje 44, Krka in Dob po 35, Brežice 34, Nafta 31, Bilje 30, Triglav 24, Rudar 22.

Liga za obstanek: Brda – Fužinar Vzajemci 0:3 (0:1), strelca: 0:1 Trdina (25), 0:2 Horvat (74), 0:3 Horvat (87/11 m), Jadran Dekani – Šmartno 1:0 (0:0), strelec: Bešir (84), Primorje eMundia – Krško 1:2 (0:0), strelci: 1:0 Šolaja (59), 1:1 Lesjak (74), 1:2 Krznarić (92), Drava – Beltinci Klima Tratnjek 3:2 (2:1), strelci: 1:0 Bah (15), 2:0 Šlamberger (19), 2:1 Mauko (37), 3:1 Martinčević (82), 3:2 Kolbasa (87), vrstni red: Dekani in Krško po 21, Fužinar 20, Beltinci 17, Drava 13, Primorje in Šmartno po 11, Brda 10.