Cepilna zavist in lažni privilegiji

Nemščina omogoča, da kar najbolj ekonomično povemo to, za kar bi v slovenščini potrebovali napornejše jezikovno razgibavanje. »Impfneid« – letošnja novost nemškega besedotvorja – je občutek ali drža, ko nekdo nekomu ne privošči oziroma mu zavida cepljenje proti bolezni novega koronavirusa. Po Sloveniji se je to čustvo že viralno razširilo: manifestira se kot zavist do več kot 190.000 dvakrat cepljenih sodržavljank in sodržavljanov, ki so skupaj s prebolevniki imeli pravico do brezskrbnih podaljšanih prvomajskih počitnic (na Hrvaškem). Nevoščljivost se bo do poletja stopnjevala.