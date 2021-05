Benigna uredniška epizoda dobro ilustrira revolucionarno vlogo novinarskih agencij. Le-te sveta ne spreminjajo z ekskluzivnimi novinarskimi razkritji ali s kakšnimi navdihujočimi komentarji, ki dvignejo ljudi na noge in jih poženejo celo pred puške. Ne, novinarske agencije svet spreminjajo subverzivno, tako, da ga popišejo, poslikajo in to svojo podtalnost tudi skromno podpišejo, običajno zgolj z začetnicami novinarjevega imena. Edini trademark novinarske agencije je zanesljivost vesti, ki jo njen novinar prispeva: Reuters, AP, DPA, Tass, Hina, STA… In vesti spreminjajo naš svet, brez njih so tudi tviteraši zgolj gobezdači.

Novinarske agencije hranijo številne male medije, ki nimajo lastnih novinarskih posadk, potrebujejo pa kakovostne informativne vsebine. Novinarske agencije pa so tudi temelj delovanja velikih medijev, ki njihove rudimentarne vesti nadgrajujejo v velike zgodbe. Dnevnik je med njimi. V naših vsebinah je kakšnih 20 odstotkov člankov, ki jih neposredno prispevajo STA in druge novinarske agencije, na katere smo naročeni, ob tem pa je neugotovljivo število člankov, ki jih je s svojimi izhodiščnimi informacijami omogočila STA. Slovenska tiskovna agencija je hrbtenica slovenskega informativnega sistema, to je neke vrste avtocesta od Kopra do Murske Sobote, od Brežic do Jesenic. Ob tej avtocesti so nameščeni veliki in mali izvozi, ob njej stojijo časniki, revije, spletni portali, televizije, radijske postaje, podjetja, državne oblasti… Ob njej stojite tudi vi, kajti Slovenska tiskovna agencija opravlja javno službo, ki tudi vam zagotavlja, da lahko koristite vse njene osnovne informacije. To so informacije o našem političnem in poslovnem življenju, o kulturnem ustvarjanju, športnih dogodkih, družbeni patologiji in še celo o vremenu. STA je ogledalo nas samih, slovenske družbe, v njenih informativnih servisih smo mi vsi, levi in desni, moški in ženske, delavci in kapitalisti, mladina, upokojenci, kolesarji in vlada. In zraven je še cel planet, saj je STA vpeta v mednarodno mrežo tiskovnih agencij – svet skozi njo prihaja k nam in mi vstopamo v svet skozi agencijin angleški informativni servis. Javna služba Slovenske tiskovne agencije je kanal, ko se državljanke in državljani lahko pogovarjamo med sabo tudi tedaj, ko se ne slišimo, in je tudi pogoj, da smo državna skupnost. Zakaj, mislite, je STA nastala istočasno s slovensko državo?

STA to svojo javno službo že 123 dni opravlja brez plačila države. 123 dni ji politična oblast dobesedno pušča kri. Agencija je do sedaj še lahko živela od svojih tržnih prihodkov in kreditov, a če se njeno finančno stanje ne bo takoj izboljšalo, bo prej kot v mesecu dni odšla v stečaj. Z njo bo šla v stečaj njena javna služba. Z njo bosta šli v stečaj država in svobodomiselna družba, kot smo ju ustanovili leta 1991. In ne nazadnje, z njo bodo šli v stečaj tudi njeni zaposleni. Domala devetdeset ljudi bo vlada gladko poslala na kant (a bodo na borzi dela imeli vsaj Počivalškove bone in Toninove finančne stimulanse, da se včlanijo v vojsko). Zakaj? Zato, ker je STA nacionalna sramota, kot je rekel predsednik vlade.

Nacionalna sramota je vlada, ki tako misli in tako dela!

Društvo novinarjev Slovenije, vsi vodilni slovenski mediji, vodilni slovenski sindikati, akademske ustanove, nevladne organizacije in posamezniki smo zasnovali projekt finančne pomoči STA. Kot prijatelji STA smo prepričani, da STA ne sme propasti, saj je preveč pomembna za demokratično, odprto in solidarno družbo. Za obrambo naših skupnih vrednot torej. Prepričani smo tudi, da si noben režim ne sme pokoriti javne novinarske agencije in tudi nobenega drugega medija ne. Prosimo vas, da STA pomagate skupaj z nami, da torej s kratkimi sporočili ali neposredno na posebej v ta namen odprt transakcijski račun donirate sredstva za pomoč STA. Ali pa se naročite na katero od agencijinih storitev! Sporočite, da ste tudi vi prijatelj STA, povejte svojim prijateljem, da ste prijatelj svobode, nagovorite jih, naj vam sledijo. Ni problem, če so v tujini, akcija je mednarodna. Prosim, da donirate po svojih močeh, kolikor pač zmore vsak med nami. Zdaj STAvimo na nas. Ker pač gre za nas.