Sinoči nekaj po osmi uri sta policista na Dunajski cesti v Ljubljani ustavila avto in začela izvajati postopek z voznico, med katerim sta iz vozila izstopila potnika. Moška ukazov policistov nista upoštevala in sta se jima fizično uprla, so potrdili na PU Ljubljana. »Prvi je policista udaril, drugi pa je drugega policista brcnil,« so zapisali o incidentu. Eden od njiju je bil lažje poškodovan.

Policista sta 52- in 53-letna moška uspela obvladati, proti njima pa bo podana kazenska ovadba zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Med tem, ko sta policista osumljena skušala obvladati, sta se v zadevo vmešala še dva mimoidoča. Na policista sta vpila in ju žalila. Eden od njiju, ki je bil pod vplivom alkohola, je končal v pridržanju do streznitve, saj se kljub opozorilom ni umiril.