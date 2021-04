Pri Moderni tako občutno krepijo proizvodnjo, med drugim v obratih v Švici in Španiji, kjer naj bi se ta kar podvojila, ter v ZDA. Poleg tega izpostavljajo izsledke raziskave, po katerih naj bi bilo mogoče njihovo cepivo v hladilnikih na temperaturi med 2 in 8 stopinj Celzija hraniti dlje, kot so ocenjevali doslej, in sicer tri mesece namesto zgolj enega. To bi bistveno olajšalo delo s cepivom, ki ga je sicer treba hraniti pri minus 20 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Cepivo Moderne je eno od cepiv proti covidu-19, katerih uporaba je dovoljena v Evropski uniji. Izdelano je na osnovi nove mRNA tehnologije, tako kot tudi cepivo podjetij Pfizer in BioNTech, ki velja za zelo zanesljivo in zelo varno. EU je v okviru dveh pogodb zaenkrat naročila do 460 milijonov odmerkov Moderninega cepiva, od tega opcijskih 150 milijonov odmerkov, ki naj bi bili dobavljeni šele v letu 2022, poroča dpa.

Pri Moderni ocenjujejo, da bo povpraševanje po cepivih proti covidu-19 v prihodnjih letih veliko, in sicer zaradi potrebe po obnovitvenih cepljenjih že cepljenega prebivalstva ter cepljenja tudi otrok in mladostnikov. Cepivo na osnovi mRNA tehnologije je mogoče tudi hitro prilagoditi na nove različice virusa.

Visoko število odmerkov, ki naj bi jih v Moderni v prihodnje proizvedli, gre sicer tudi na račun tega, da v podjetju načrtujejo, da bodo za cepljenje mlajših in za obnovitvena cepljenja morda potrebne manjše doze cepiva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.